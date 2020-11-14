Сторонники Трампа пришли к Белому дому и потребовали честных выборов

Тысячи сторонников президента США Дональда Трампа вышли на митинг за честные выборы в Вашингтоне. Об этом сообщает радиостанция NPR.

Они собрались на Фридом Плаза недалеко от Белого дома. Часть протестующих направилась к зданию Верховного суда. Протестующие держат в руках американские флаги, многие из них одеты в футболки и кепки с лозунгом Трампа Make America Great Again! («Сделаем Америку снова великой»). Они требуют прекратить кражу голосов и выступают против фальсификации выборов.

На той же площади проходит менее многочисленная акция противников действующего президента. Между сторонами произошло несколько стычек. Республиканцы вытеснили оппонентов с площади и пытались выхватить их плакаты, однако к насилию они не прибегали.

Ранее суд США отклонил ходатайство сторонников Трампа, которые требовали не учитывать в штате Пенсильвания бюллетени, поступившие по почте после дня голосования. Глава государства объявил о победе в Пенсильвании, поскольку его сторонники не получили доступ к просмотру 700 тысяч бюллетеней.

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, он провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.