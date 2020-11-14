Трамп заявил о своей победе в Пенсильвании

Президент США Дональд Трамп заявил, что одержал победу в штате Пенсильвания, поскольку его сторонники не получили доступ к просмотру 700 тысяч бюллетеней. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«В Филадельфии и Питтсбурге не было доступа к просмотру 700 тысяч бюллетеней, что означает, на основании нашей великой Конституции, что мы выигрываем штат Пенсильвания», — написал Трамп.

В пятницу, 13 ноября, апелляционный суд третьего округа США отклонил ходатайство сторонников Дональда Трампа, которые требовали не учитывать в штате Пенсильвания бюллетени, поступившие по почте после дня голосования 3 ноября. Судья апелляционного суда Брукс Смит отметил, что отданные законным образом голоса всех граждан «должны быть учтены». Апелляционный суд подтвердил отказ окружного суда удовлетворить требования истцов.

Соперник Дональда Трампа, демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.