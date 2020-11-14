Федеральные прокуроры не нашли доказательств нарушений на выборах в США

Федеральные прокуроры США не нашли доказательств существенных нарушений в ходе выборов президента страны. Об этом сообщает The New York Tumes со ссылкой на их письменное обращение, адресованное главе министерства юстиции Уильяму Барру.

Как пишет издание, 16 федеральных прокуроров сообщают в обращении Барру, что они не нашли доказательств «обоснованных обвинений в нарушениях при голосовании и подсчете голосов». Они также призвали его отменить распоряжение о проведении расследования, указав, что оно подталкивает министерство к партийной политике.

Кроме того, прокуроры сочли, что расследование не было необходимым, поскольку никто не выявлял каких-либо обоснованных подозрений в массовом мошенничестве на выборах. В обращении отмечается, что распоряжение о его проведении «было разработано и объявлено без консультаций с непартийными специалистами в этой области и в ведомстве».

10 ноября генеральный прокурор США Уильям Барр постановил расследовать сообщения о фальсификации выборов. Штаты должны уладить все процедуры, в том числе пересчет голосов и судебные споры по поводу результатов, до 8 декабря. Члены коллегии выборщиков будут подводить итоги во время заседания 14 декабря.

Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.