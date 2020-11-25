Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов о выборах

Президент США Дональд Трамп провел пресс-брифинг в Белом доме после проигрыша в спорных штатах своему оппоненту Джо Байдену. Об этом сообщает РБК.

После короткой речи, во время которой он рассказал о росте индекса Dow Jones и американской вакцине от коронавируса, Трамп покинул зал, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

24 ноября Белый дом допустил Байдена до ежедневных президентских разведсводок. Теперь у Байдена будет доступ ко всем последним данным об угрозах национальной безопасности. Дата, когда демократ в первый раз получит президентский брифинг, еще согласовывается.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.