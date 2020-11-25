Мир
 
Последние новости
Врач назвал два опасных симптома коронавируса
Байден заявил о готовности встретиться с Трампом
В Москве задержали бойца ММА после драки на дороге 
Матвиенко оценила вероятность введения новых жестких мер из-за коронавируса
Саакашвили предрек экономике Украины неизбежную катастрофу
Байдена допустили до ежедневных президентских разведсводок
«Зенит» проиграл «Лацио» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Врач описал американскую схему лечения COVID-19
Загадочный металлический монумент обнаружили посреди удаленной пустыни
Новости партнеров
Прослушать новость

Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов о выборах

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Susan Walsh / AP Photo

Президент США Дональд Трамп провел пресс-брифинг в Белом доме после проигрыша в спорных штатах своему оппоненту Джо Байдену. Об этом сообщает РБК.

После короткой речи, во время которой он рассказал о росте индекса Dow Jones и американской вакцине от коронавируса, Трамп покинул зал, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

24 ноября Белый дом допустил Байдена до ежедневных президентских разведсводок. Теперь у Байдена будет доступ ко всем последним данным об угрозах национальной безопасности. Дата, когда демократ в первый раз получит президентский брифинг, еще согласовывается.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов о результатах выборов
Байдена допустили до ежедневных президентских разведсводок
Два спорных штата утвердили победу Байдена