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Байдена допустили до ежедневных президентских разведсводок

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Белый дом допустил кандидата от Демократической партии США на выборах главы государства Джо Байдена до ежедневных президентских разведсводок. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что теперь у Байдена будет доступ ко всем последним разведывательным данным об угрозах национальной безопасности. Дата, когда демократ в первый раз получит президентский брифинг, еще согласовывается.

Ранее команда Джо Байдена рассказала о грядущих изменениях во внешней политике США. Так, Линда Томас-Гринфилд, которая претендует на пост постпреда США при ООН, заявила, что США вернутся к многостороннему подходу в международных отношениях.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

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