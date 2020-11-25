Байдена допустили до ежедневных президентских разведсводок

Белый дом допустил кандидата от Демократической партии США на выборах главы государства Джо Байдена до ежедневных президентских разведсводок. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что теперь у Байдена будет доступ ко всем последним разведывательным данным об угрозах национальной безопасности. Дата, когда демократ в первый раз получит президентский брифинг, еще согласовывается.

Ранее команда Джо Байдена рассказала о грядущих изменениях во внешней политике США. Так, Линда Томас-Гринфилд, которая претендует на пост постпреда США при ООН, заявила, что США вернутся к многостороннему подходу в международных отношениях.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.