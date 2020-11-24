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Байден провозгласил возвращение Америки

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Carolyn Kaster / AP

Кандидат от Демократической партии на пост президента США Джо Байден провозгласил возвращение Америки. Его слова передает ТАСС.

«Америка готова бросить вызов нашим противникам и сотрудничать с нашими традиционными союзниками. Америка вернулась!» — заявил он.

Ранее в штабе Байдена подтвердили начало формальной процедуры передачи власти от Дональда Трампа. При этом сам президент заявил, что это решение не означает согласие с итогами выборов.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

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