Будущий министр посоветовала Байдену тратить больше

Будущий министр финансов в администрации избранного президента США Джо Байдена, бывшая глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен посоветовала новым властям страны раскошелиться и больше тратить на поддержку экономики во время пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.

После вступления в должность в январе Йеллен планирует тесно сотрудничать с нынешним руководителем ФРС Джеромом Пауэллом и поддерживать его мягкую денежно-кредитную политику, выражающуюся в низких ставках. Со своей стороны будущий министр собирается нарастить бюджетные расходы для поддержки наиболее пострадавших отраслей.

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При этом Йеллен может столкнуться с некоторыми трудностями. Они могут начаться уже при утверждении ее кандидатуры в сенате. В частности, представители Республиканской партии в верхней палате американского парламента с большой долей вероятности поинтересуются ее будущей политикой в отношении Китая, который многие соратники нынешнего президента Дональда Трампа считают главным экономическим соперником США. В то же время Йеллен известна более мягким подходом к Пекину.

В случае утверждения в должности новый министр финансов может столкнуться с противодействием уже в администрации Белого дома. При этом оно будет исходить в основном не от республиканцев, а от однопартийцев-демократов — в случае уступок оппозиции и смягчения программы помощи. Привыкшая к дипломатическим переговорам за время работы в ФРС Йеллен может оказаться не готова к такому давлению.

Весной нынешнего года в США были запущены сразу две масштабные программы восстановления экономики. В рамках одной из них правительство выделило два триллиона долларов на помощь бизнесу и населению. ФРС в свою очередь запустила программу количественного смягчения, а также выделила 2,3 триллиона долларов на кредитование банков, предоставляющих займы пострадавшим предприятиям. Часть этих средств была выделена из бюджета.