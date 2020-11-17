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США оказались под угрозой из-за «компаний-зомби»

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Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Экономика США оказывается под угрозой из-за так называемых компаний-зомби, которые уже накопили долгов на 1,4 триллиона долларов, пишет Bloomberg. Агентство указывает, что из трех тысяч крупнейших публичных компаний страны по крайней мере 200 пополнили ряды «зомби» с начала пандемии. Рост их числа с каждым годом будет все сильнее давить на американскую экономику.

Власти США стремятся сдержать волну банкротств и скупают корпоративные облигации. Аналитики считают, что помощь проблемным фирмам может обернуться тем, что поток капитала пойдет в непродуктивные фирмы, а производительность снизится на долгие годы.

Согласно определению Банка международных расчетов (BIS), «зомби» — это публичная компания, которой минимум 10 лет и у которой процентные платежи по займам превышают прибыль до уплаты процентов и налогов. Иными словами, она нуждается в постоянных финансовых вливаниях, чтобы поддерживать деятельность.

Много «компаний-зомби» появляется и в Германии, которую называют первой экономикой Европы. Тысячи таких предприятий не могут покрыть свои расходы по обслуживанию долга за счет прибыли. Многие экономисты уверены, что подобным фирмам лучше дать закрыться, чем искусственно поддерживать их существование.

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