Крупнейшая экономика Европы столкнулась с «компаниями-зомби»

В Германии появляется все больше так называемых зомби-компаний, которые в конечном итоге могут подорвать экономику на долгие годы вперед. Тысячи таких предприятий не могут покрыть свои расходы по обслуживанию долга за счет прибыли, пишет Financial Times.

В соответствии с правительственным указом, введенным в марте, немецкие компании, пострадавшие от пандемии, не обязаны подавать заявления о банкротстве. Министр юстиции Кристин Ламбрехт хочет продлить это решение до марта следующего года. Однако многие экономисты уверены, что лучше подобным фирмам дать закрыться, чем держать их на искусственном жизнеобеспечении.

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Правительство крупнейшей экономики Европы тратит миллиарды на программы сохранения рабочих мест, на дешевые кредиты компаниям и санации крупных фирм, которым грозит банкротство. По подсчетам, около 550 тысяч немецких компаний (каждая шестая) рискуют стать «зомби».

Эксперты опасаются, что это может разрушить доверие к рынку. Компании будут постоянно ожидать, что их контрагент на самом деле неплатежеспособен. Продление указа просто отложит волну банкротств, с которыми страна неизбежно столкнется, уверены эксперты.

Экономика Германии в апреле-июне сократилась на 10,1 процента к предыдущему кварталу, что стало самым сильным падением с 1970 года. Безработица в июле осталась на уровне 6,4 процента.