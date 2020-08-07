Главная экономика Европы поставила исторический рекорд

В июне экспорт Германии вырос на 14,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем, что стало рекордом за всю историю наблюдений, то есть с 1990 года. Об этом сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).
Импорт главной экономики Европы вырос на 7 процентов по сравнению с маем, поставив рекорд с 2010 года. В июне Германия экспортировала товаров на 96,1 миллиарда евро, а импортировала — на 80,5 миллиарда евро. Профицит внешней торговли ФРГ составил 14,5 миллиарда евро.
Однако по сравнению с прошлым годом объем экспорта в июне снизился на 9,4 процента. Вырос только экспорт в Китай (на 15,4 процента). Промышленное производство Германии в июне подскочило на 8,9 процента.
Такие данные свидетельствуют о том, что Германия может восстановиться быстрее, чем ее соседи, отмечают эксперты, опрошенные Bloomberg. Страна может отыграть половину падения ВВП второго квартала уже в третьем, считает Хольгер Шмидинг, главный экономист Беренбергского университета.
Восстановление промышленности происходит и в других странах еврозоны. Франция сообщила о росте производства в июне на 12,7 процента, а Испания — о 14-процентном росте.
Еврокомиссия прогнозирует, что немецкая экономика сократится на 6,3 процента в этом году и увеличится на 5,3 процента в 2021 году. Во втором квартале ВВП страны рухнул из-за пандемии коронавируса на 10,1 процента к предыдущему кварталу. Безработица в июле осталась на уровне 6,4 процента.