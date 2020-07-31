Названа самая пострадавшая от кризиса страна Европы

По итогам второго квартала текущего года экономика Испании обрушилась на 18,5 процента. Об этом сообщает Bloomberg, называя страну самой пострадавшей от кризиса в Европе. Падение оказалось выше, чем предсказывали экономисты, которые говорили о сокращении на 16,6 процента.

Восстановления показателей ждут в третьем квартале, но надежд на быстрый рост нет. Восстановление тормозит провальный курортный сезон и опасения о второй волне коронавируса. За последние три месяца сокращение произошло почти во всех секторах испанской экономики, но сильнее всего ограничения из-за COVID-19 сказались на розничной торговле, транспорте, туризме и ресторанном бизнесе. В совокупности эти сферы потеряли до 40 процентов.

Материалы по теме Спаси или сохрани Германия страдает от избытка денег. Чем это угрожает Европе? Нашли время Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?

Ограничительные меры привели к росту безработицы, которая подскочила на 15 процентов. По мнению участников рынка, к концу года банкротами в стране станут десятки тысяч малых и средних предприятий.

В общей сложности экономика еврозоны во втором квартале сократилась на 14,4 процента, что стало самым сильным снижением с начала ведения статистики. ВВП Германии, которая считается главной экономикой Европы, упал на 10, 1 процента, а Франции — на 13,8.