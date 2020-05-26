В Кремле оценили вероятность новой реальности после коронавируса

В Кремле оценили вероятность наступления новой реальности в России после завершения пандемии коронавируса. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, делать точные прогнозы о будущем пока рано, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Он пояснил, что пока любые прогнозы выглядят как гадание на цифрах. При этом представитель Кремля напомнил, что мир сталкивался и с более разрушительными эпидемиями в прошлом, однако каждый раз жизнь возвращалась в нормальное русло.

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«Конечно, какие-то последствия неизбежны, но нужно четко понимать, что какие бы трудности ни были, они уходящие и приходящие», — сказал он.

Ранее аналитики международной консалтинговой компании Boston Consulting Group заявили, что мир столкнется с новой экономической реальностью после коронавируса. Эксперты полагают, что планету ждет новый виток цифровизации. Изменится рынок труда, поскольку во время пандемии повысилась мобильность сотрудников. В производстве произошла локализация цепочек поставок и появились новые международные барьеры.

Позднее глава Счетной палаты Алексей Кудрин, говоря о вызванном коронавирусом кризисе, заявил, что Россия больше не может рассчитывать на доходы от нефти, как это было в последние десятилетия. Страна должна совершить разворот к поддержке частной инициативы, скорейшему введению технологических, цифровых и управленческих инноваций.

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