Рынок труда одной из самых развитых стран Европы оказался на грани краха

Рынок труда Испании — одной из самых развитых стран Европы — оказался на грани краха. Во втором квартале текущего года уровень безработицы в стране подскочил на 15 процентов и показатели могут еще ухудшиться, передает Bloomberg. Среди молодежи безработица выросла на 40 процентов.

Увеличение безработицы обосновано введением жестких ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Официально экономический ущерб за второй квартал еще не назван, но , как прогнозирует агентство, промпроизводство в четвертой экономике Европы могло скатиться на 16 процентов. Число безработных увеличилось до 3,37 миллиона человек. Еще свыше миллиона приостановили рабочую деятельность. Во время карантинных мер они начали активно искать работу, так что технически безработными их не считают.

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Экономика страны постепенно восстанавливается, но усилия могут оказаться безрезультатными из-за новых вспышек COVID-19 в некоторых регионах. Один из локомотивов роста — туристическая отрасль, но и там сейчас трудности. Испания сильно зависит от путешественников из Великобритании. Недавно премьер-министр соединенного королевства Борис Джонсон призвал сажать на двухнедельный карантин возвращающихся из Испании.

Аналитики полагают, что в текущем году испанский ВВП сократится на 10 процентов, при том, что в Европе средний показатель составит 8 процентов. Не исключено, что десятки тысяч малых и средних предприятий в стране не доживут до конца года.

Не лучшим образом обстановка складывается и в Германии, которая считается главной экономикой еврозоны. Уровень безработицы там оказался максимальным с 2015-го.