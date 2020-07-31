Экономика Европы пережила историческое падение

Экономика стран Евросоюза во втором квартале 2020 года пережила рекордное падение, сократившись на 14,4 процента в годовом выражении. Это самое сильное снижение в истории ведения статистики (с 1995 года). Предварительные данные опубликованы на сайте Статистического управления Евросоюза.

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По отношению к первому кварталу 2020 года ВВП упал на 11,9 процента. За январь-март показатель снизился на 3,2 процента. Таким образом, европейская экономика вошла в техническую рецессию. ВВП еврозоны во втором квартале рухнул на 15 процентов в годовом выражении и на 12,1 процента в квартальном, свидетельствует статистика.

Главная экономика Европы, Германия, в апреле-июне сократилась на 10,1 процента к предыдущему кварталу, совершив сильнейшее падение с 1970 года. Экономика Франции просела на 13,8 процента. Лидером падения стала Испания с обвалом ВВП на 18,5 процента.

Ранее Еврокомиссия прогнозировала, что экономика еврозоны упадет на 8,7 процента в текущем году, а в будущем вырастет на 6,1 процента.

В июле лидеры ЕС согласовали план по спасению экономики Европы размером в 750 миллиардов евро. Около 500 миллиардов евро направят на безвозвратные гранты наиболее пострадавшим от коронавирусов странам, еще 250 миллиардов — на кредиты.