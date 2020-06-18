План Европы по восстановлению от кризиса за счет США провалился

США прекратили переговоры со странами Европейского союза по введению цифрового налога на прибыль американских технологических компаний, пишет Financial Times.

Европа рассчитывает восстановиться от кризиса за счет налогов, деньги от технологических гигантов были частью плана. Однако он провалился — министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что дискуссия зашла в тупик. Страна даже «на временной основе» не смогла договориться об изменениях в налоговом законодательстве, которые затронут ведущие американские цифровые компании. Соединенные Штаты пригрозили ЕС ответными мерами в случае, если те будут продвигать собственные налоги.

В начале 2019 года европейские правительства не смогли ввести цифровой налог в масштабах ЕС и начали переговоры с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), чтобы найти единый подход.

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До их завершения некоторые европейские страны решили ввести налог самостоятельно. Франция была первой крупной экономикой, которая сделала это. Ситуация вызвала напряженность в отношениях с США, те грозили наложить тарифы на определенные французские товары. В январе обе страны договорились продолжить переговоры на уровне ОЭСР, цифровые налоги были временно отменены.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал провокацией отказ США от обсуждения цифрового налога. «Мы были уже очень близки к соглашению о налогообложении цифровых гигантов», — сказал он, добавив, что эти компании, возможно, оказались единственными, кто получил огромные прибыли во время пандемии коронавируса.

Тем временем Великобритания, Италия и Испания разработали собственное предложение по цифровым налогам на случай, если переговоры под эгидой ОЭСР не увенчаются успехом.

Страны Евросоюза планировали ввести налог на прибыль цифровых компаний (Google, Amazon, Apple, Facebook), потому что их выручку трудно отследить на национальном уровне. Из-за этого многие корпорации регистрируются в странах с низкими налоговыми ставками, например, в Ирландии.

Еврокомиссия в июне объявила о расширении финансовой помощи для пострадавших от кризиса стран до 1,35 триллиона евро.

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