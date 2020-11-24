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Команда Байдена рассказала о грядущих изменениях во внешней политике США

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Фото: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Команда кандидата от Демократической партии на пост президента США Джо Байдена рассказала о грядущих изменениях во внешней политике страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Линда Томас-Гринфилд, которая претендует на пост постпреда США при ООН, заявила, что США вернутся к многостороннему подходу в международных отношениях. «Америка вернулась, многосторонний подход вернулся, дипломатия вернулась», — подчеркнула она.

Кандидат на пост специального посланника по климату Джон Керри, в свою очередь, объявил о том, что администрация Байдена будет работать над пересмотром международным договоренностей в области борьбы с изменением климата. Он отметил, что США намерены вернуться в Парижское соглашение и начать работу над новыми договоренностями в этой области.

Ранее Джо Байден провозгласил возвращение Америки. «Америка готова бросить вызов нашим противникам и сотрудничать с нашими традиционными союзниками. Америка вернулась!» — заявил он.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

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