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Трамп заявил о мошенничестве с голосами в Пенсильвании и пообещал подать иск

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Hannah McKay / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о мошенничестве с голосами в Пенсильвании и пообещал подать иск. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

Американский лидер отметил, что иск оспорит итоги выборов в штате и продемонстрирует беззаконие.

«Количество бюллетеней, которые наша кампания оспаривает в Пенсильвании, много больше, чем разница в 81 тысячу голосов. Даже не близко. Мошенничество и беззаконие — большая часть дела. Оформление завершается. Мы обжалуем!» — написал президент.

24 ноября Дональд Трамп лично распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил GSA и своей команде «делать, что нужно» по первоначальным протоколам для передачи власти Байдену. По словам американского лидера, такое решение он принял «в лучших интересах страны».

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.

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