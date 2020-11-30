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Еще один штат подтвердил победу Байдена

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: John Lamparski / Keystone Press Agency / Global look

Власти еще одного американского штата — Аризоны — подтвердили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента страны. Подписание документов транслировалось на странице госсекретаря штата Кэти Хоббс в Facebook.

По данным телеканала Fox, демократ получил 1,672 миллиона голосов, обойдя действующего президента США Дональда Трампа. Исходя из этого Байден может получить 11 голосов выборщиков.

24 ноября Дональд Трамп лично распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил GSA и своей команде «делать, что нужно» по первоначальным протоколам для передачи власти Байдену. По словам американского лидера, такое решение он принял «в лучших интересах страны».

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего американского лидера Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

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