Байден выбрал на пост пресс-секретаря скандально известную в России Псаки

Вероятный будущий президент США Джо Байден выбрал пресс-секратаря. Им станет бывшая глава пресс-службы Госдепартамента и советник переходной команды политика Джен Псаки. Об этом сообщается на сайте переходной команды демократа.

«Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин», — сказано в заявлении политика. Директором по коммуникациям Белого дома Байден намерен назначить Кейт Бедингфилд.

Джен Псаки занимала должность пресс-секретаря Госдепартамента с февраля 2013-го по 2015 год, в периоды с 2009-го по 2011-й, а также с 2015-го по 2017-й работала помощником президента США (в то время этот пост занимал демократ Барак Обама) по коммуникациям. В России Псаки приобрела известность благодаря своим спорным заявлениям о ситуации на Украине. Ее скандальные высказывания неоднократно критиковались в российских СМИ.

Ранее газета Politico назвала вероятных кандидатов на министерские посты в администрации Байдена. Ожидается, что политик сначала сосредоточится на должностях, связанных с общественным здравоохранением и экономикой, включая секретарей казначейства, здравоохранения и социальных служб.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего американского лидера Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.