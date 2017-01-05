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Псаки приняла участие в мастер-классе для будущего пресс-секретаря Белого дома

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Джен Псаки
Джен Псаки

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест и директор по коммуникациям администрации Барака Обамы Джен Псаки встретились с Шоном Спайсером, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост пресс-секретаря в своей администрации. Об этом сообщает ТАСС.

«У меня вчера была возможность встретиться с Шоном Спайсером — господином, которого избранный президент выбрал, чтобы быть моим преемником», — рассказал на ежедневном брифинге Эрнест.

По словам представителя Белого дома, вместе с Псаки он рассказал Спайсеру, «каково это — работать в Белом доме», а также поделился своим опытом.

Трамп выбрал представителя Национального комитета Республиканской партии США Шона Спайсера своим пресс-секретарем президента в декабре 2016 года

Джен Псаки до апреля 2015 года занимала пост официального представителя Госдепа США, приобретя известность благодаря своим спорным заявлениям о ситуации на Украине. На должность директора по коммуникациям американской администрации она перешла в связи с беременностью.

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