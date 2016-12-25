Помощник Трампа отказался работать в Белом доме

Помощник избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер, которому два дня назад было предложено заняться связями с общественностью в новой администрации, объявил в субботу, что он не будет работать в Белом доме. Об этом сообщает издание Politico.

По словам Миллера, он так решил из-за того, что ему нужно больше времени проводить с семьей. В следующем месяце они с супругой ждут своего второго ребенка.

Материалы по теме Администрампция президента Кто будет управлять Америкой вместе с Дональдом Трампом

22 декабря было объявлено, что пресс-секретарем нового президента станет представитель Национального комитета Республиканской партии США Шон Спайсер. Также Трамп назвал Миллера в числе своих соратников, которые будут работать на ведущих должностях по линии связей с общественностью. Также он упомянул Хоупа Хикса и Дэн Скавино.

Ранее избранный президент определился с кандидатурами на ключевые должности. Администрацию Белого дома возглавит Райнс Прибус, генпрокурором станет сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс, пост директора ЦРУ предложен конгрессмену от Канзаса Майку Помпео.

Пентагон возглавит отставной генерал Корпуса морской пехоты Джеймс Маттис, главой МВД станет Райан Зинке, госсекретарем будет глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон. Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог будет назначен на пост руководителя аппарата и исполнительного секретаря Совета национальной безопасности.