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У Байдена подтвердились два перелома ноги

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Компьютерная томография подтвердила два перелома ноги у вероятного следующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор, передает The Hill.

Ему диагностировали нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы. Отмечается, что в течение нескольких недель политик будет вынужден ходить в специальном ботинке.

Ранее врачи поставили демократу диагноз «растяжение правой ноги». По словам доктора, рентгеновские снимки подтверждают отсутствие перелома, однако будет проведено дополнительное исследование для получения более детального изображения.

Демократ поскользнулся и получил травму ноги во время игры с собакой в субботу, 28 ноября. Позже журналисты пула Байдена раскрыли, что его привезли в другое учреждение, где будет сделана томография.

Байден и его супруга Джилл — хозяева двух немецких овчарок. Мейджора пара взяла в 2018 году в приюте Delaware Humane Association. Другого питомца, Чемпа, Байдены приобрели десятью годами ранее у заводчика.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

Предыстория: Байдену поставили диагноз после полученной при игре с собакой травмы
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