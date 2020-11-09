Собака Байдена окажется первой из приюта в Белом доме

Собака по кличке Мейджор (с английского — «майор» или «главный») демократа Джо Байдена, побеждающего на выборах президента США, станет первым животным в Белом доме, взятым из приюта. На это обратил внимание портал BuzzFeed.

Байден и его супруга Джилл — хозяева двух немецких овчарок. Мейджора пара взяла в 2018 году в приюте Делавэра Delaware Humane Association. По данным издания, такое решение политик принял после того, как его дочь Эшли отправила пост организации в Facebook, в котором говорилось, что щенки ищут новый дом. Другого питомца, Чемпа, Байдены приобрели десятью годами ранее у заводчика.

Уточняется, что Мейджор будет первой собакой в Белом доме, взятой именно из приюта. Первой бездомной собакой, оказавшейся у главы государства, была собака Юки (в переводе с японского — «снег»), которую взял президент Линдон Джонсон. Его нашла младшая дочь американского лидера на одной из бензоколонок Техаса в День благодарения 1966 года.

В ноябре кандидат от демократов опубликовал запись в Twitter, в которой призвал вернуть собак в Белый дом.

В октябре сторонники Байдена выпустили агитационный ролик, в котором утверждается, что нынешний американский лидер Дональд Трамп не заслуживает доверия, потому что у него нет собаки.

Подтверждая свое мнение, члены объединения Dog Lovers For Joe Biden продемонстрировали серию кадров, на которых предшественники Трампа запечатлены вместе со своими питомцами. Создатели видео подчеркнули, что за последнее столетие Трамп стал первым президентом, у которого нет домашнего любимца. Они показали фрагмент, где американский лидер со смехом заявляет: «Как бы я выглядел, если б выгуливал собаку на лужайке Белого дома?»