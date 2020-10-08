Сторонники Байдена нашли еще одну причину не доверять Трампу

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Сторонники кандидата в президенты США Джо Байдена выпустили агитационный ролик, в котором утверждается, что нынешний американский лидер Дональд Трамп не заслуживает доверия, потому что у него нет собаки. Об этом пишет газета Metro.

Подтверждая свое мнение, члены объединения Dog Lovers For Joe Biden продемонстрировали серию кадров, на которых предшественники Трампа запечатлены вместе со своими четвероногими друзьями. В середине ролика — фрагмент выступления американского лидера, в котором он со смехом заявляет: «Как бы я выглядел, если б выгуливал собаку на лужайке Белого дома?»

Создатели видео подчеркнули, что за последнее столетие Трамп стал первым президентом, у которого нет домашнего любимца.

В конце видео зрителю показали фото Байдена с его немецкой овчаркой по кличке Чемп. Рядом с политиком поместили надпись «Выбирайте своего человека с умом».

Некоторые из посмотревших клип в YouTube пользователей сочли отсутствие собаки веской причиной не доверять Трампу. «Собаки чуют добрых людей и всегда избегают плохих», «Наверное, любой пес бы его покусал, потому что собаки чуют зло», «Отличный ролик! Никогда не верьте тем, у кого нет собаки», — написали они в комментариях.

Ранее в октябре стало известно, что Джо Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 16 процентных пунктов. Этот показатель стал максимальным за все время его противостояния с нынешним главой государства.