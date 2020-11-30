Байдену поставили диагноз после полученной при игре с собакой травмы

Вероятному будущему президенту США Джо Байдену, получившему травму во время игры с собакой по кличке Мейджор, поставили диагноз. Об этом пишет РИА Новости.

Так, стало известно, что врачи диагностировали политику растяжение правой ноги. Доктор отметил, что рентгеновские снимки подтверждают отсутствие перелома, однако будет проведено дополнительное исследование для получения более детального изображения.

Демократ поскользнулся и вывихнул лодыжку в субботу, 28 ноября. Позже журналисты пула Байдена раскрыли, что его привезли в другое учреждение, где будет сделана томография.

Байден и его супруга Джилл — хозяева двух немецких овчарок. Мейджора пара взяла в 2018 году в приюте Delaware Humane Association. Такое решение политик принял после того, как его дочь Эшли отправила пост организации в Facebook, в котором говорилось, что щенки ищут новый дом. Другого питомца, Чемпа, Байдены приобрели десятью годами ранее у заводчика.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.