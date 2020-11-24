Носки Байдена на официальной встрече привлекли внимание журналистов

Вероятный следующий президент США Джо Байден появился на публике в нестандартных носках. Об этом сообщает Footwear News.

Политик провел официальную встречу в театре The Queen в Уилмингтоне, штат Делавэр. Он был одет в темно-синий пиджак, голубую рубашку, серые брюки и классические ботинки-лоферы. Костюм Байдена дополнили яркие аксессуары: красно-синий полосатый галстук и синие носки с паттерном из голубых собак.

Внешний вид избранного главы государства привлек внимание журналистов и пользователей сети. «Своими носками славился Джордж Буш. Может, Байден будет следующим?», «Да он задает тренды!», «Знаете, человек, который носит носки с собачками, определенно решит все наши проблемы», «Прекрасно, мы обсуждаем носки президента. Мы на верном пути», «Как чудесно, что его носки — главная новость этого дня», — высказались они в Twitter.

3 ноября 2020 года в США состоялись президентские выборы. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов избирателей и обошел действующего президента Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США, однако Трамп заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

В июне 2019 года премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уличили в появлении в одних и тех же носках на протяжении трех дней. Во время его предвыборной кампании журналисты заметили, что на фотографиях, где политик запечатлен сидя, на нем были носки с изображением ассирийского царя Ашшурбанапала.