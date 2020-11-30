Байден поиграл с собакой и получил травму

Вероятный будущий президент США Джо Байден получил травму во время игры с собакой по кличке Мейджор (с английского — «майор» или «главный»). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его офис.

Как уточняется в заявлении, демократ поскользнулся и вывихнул лодыжку в субботу, 28 ноября. В рамках мер предосторожности 78-летний политик будет осмотрен врачом-ортопедом в воскресенье вечером.

Ранее сообщалось, что в случае победы Байдена Мейджор станет первым животным в Белом доме, взятым из приюта. В ноябре кандидат от демократов опубликовал запись в Twitter, в которой призвал вернуть собак в Белый дом.

Байден и его супруга Джилл — хозяева двух немецких овчарок. Мейджора пара взяла в 2018 году в приюте Delaware Humane Association. Такое решение политик принял после того, как его дочь Эшли отправила пост организации в Facebook, в котором говорилось, что щенки ищут новый дом. Другого питомца, Чемпа, Байдены приобрели десятью годами ранее у заводчика.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.