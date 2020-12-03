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Байден спрогнозировал смерть еще 250 тысяч американцев от COVID-19 к концу года

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Leah Millis / Reuters

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден спрогнозировал смерть еще 250 тысяч американцев от COVID-19 к концу года. Его слова приводит РИА Новости.

Он дал прогноз после информации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) о том, что около 450 тысяч человек могут скончаться из-за COVID-19 в США к февралю.

2 декабря Ассоциация скорой помощи США сообщила в министерство здравоохранения и социальных служб о том, что система экстренной медицинской помощи находится «на пределе» из-за ситуации с коронавирусом. В сообщении говорится, что без дополнительной помощи не исключен коллапс, а работники скорой помощи в общей сложности нуждаются в 2,62 миллиардах долларов.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, США остаются страной с наибольшим числом случаев заражения коронавирусом в мире:13 881 620. С начала пандемии в США скончались 1 488 992 человека, 41 268 029 человек излечились.

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