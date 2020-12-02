Байден назвал свое первое достижение как президента США

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден, по официальным данным обошедший на выборах нынешнего главу страны Дональда Трампа, назвал свое первое достижение на этом поприще: по его словам, он сделал хорошее дело для США, не позволив Трампу остаться президентом еще на один срок. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

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«Мне кажется, я сделал что-то хорошее для страны, добившись того, чтобы Дональд Трамп не был президентом еще четыре года», — заявил Байден. Он отметил, что это не повод восторгаться — для этого США переживают слишком тяжелый этап борьбы с пандемией коронавируса. «Впереди много работы. Я сфокусирован на том, чтобы сделать некоторые вещи так быстро, как только могу», — добавил демократ.

Ранее 2 декабря сообщалось, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп снова намекнул на возможность своего выдвижения на президентские выборы в 2024 году.

24 ноября Трамп лично распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил GSA и своей команде «делать, что нужно» по первоначальным протоколам для передачи власти Байдену. По словам американского лидера, такое решение он принял «в лучших интересах страны».

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.

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