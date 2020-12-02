Трамп намекнул на выдвижение на пост президента в 2024 году

Действующий президент США Дональд Трамп намекнул на выдвижение на пост главы государства в 2024 году. Об этом сообщает Politico.

«Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся сделать еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года», — сказал американский лидер во время выступления перед членами Национального комитета Республиканской партии.

Ранее издание The Daily Beast сообщало, что Трамп планирует снова баллотироваться на этот пост в 2024 году. По данным источников, что действующий американский лидер объявит об этом в день инаугурации своего соперника, кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

24 ноября Дональд Трамп лично распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил GSA и своей команде «делать, что нужно» по первоначальным протоколам для передачи власти Байдену. По словам американского лидера, такое решение он принял «в лучших интересах страны».

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего американского лидера Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.