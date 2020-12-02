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Трамп обсуждал возможность защиты своих детей от Байдена

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Фото: YURI GRIPAS / Reuters

Президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность защиты своих детей, зятя и личного адвоката Руди Джулиани от своего соперника на президентских выборах Джо Байдена. Об этом пишет The New York Times co ссылкой на информированные источники.

По данным газеты, Трамп выражал обеспокоенность тем, что Министерство юстиции с приходом к власти Байдена может попытаться наказать его, избрав своей целью его трех старших детей — Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа и Иванку Трамп, а также мужа Иванки Джареда Кушнера. Издание пишет, что возможное помилование адвоката Джулиани Трамп обсуждал с ним самим на прошлой неделе. Однако сам адвокат опроверг эту информацию.

Газета подчеркивает, что причины беспокойства Трампа по поводу любого потенциального криминального разоблачения Эрика Трампа или Иванки Трамп неясны. Издание добавляет, что окружной прокурор Манхэттена изучает предполагаемые налоговые нарушения Trump Organization. Мотивы помилования Джулиани также называются «неясными», хотя федеральные прокуроры Манхэттена расследуют его деловые отношения с Украиной и то, был ли он связан с отстранением бывшего посла США на Украине Мари Йованович.

Ранее Трамп помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Это решение раскритиковал гредседатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф.

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