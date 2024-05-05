The Guardian: без помощи Запада ВСУ потребуется 100 лет для победы над Россией

Без помощи со стороны Запада Вооруженным силам Украины (ВСУ) понадобится сто лет, чтобы одержать победу в конфликте с Россией. Такие сроки озвучил офицер украинской нацгвардии Максим Таран в интервью британской газете The Guardian.

Он подчеркнул, что поддержка западных союзников значительно влияет на исход конфликта. «Мы победим, но это зависит от Запада», — заявил Таран.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что без военной помощи Запада конфликт на Украине завершится за две недели. По его словам, если поставки оружия прекратятся, Украина не сможет сопротивляться и будет вынуждена сдаться.