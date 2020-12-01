Трамп перед уходом нашел повод ударить по Китаю

Крупнейшая китайская нефтебуровая компания China National Offshore Oil Corp (CNOOC) попадет под новые санкции США, которые готовятся перед уходом президента Дональда Трампа, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.
Поводом для ограничительных мер станут буровые работы в Южно-Китайском море, которые Вашингтон считает военным укреплением, предполагает декан Института исследований энергетической политики КНР при Университете Сямыня Лин Босен.
Для CNOOC санкции станут серьезным ударом. У компании есть общие проекты с ExxonMobil, она использует американское оборудование, у нее в обращении долг на 20 миллиардов долларов. Иностранные инвесторы владеют 16,5 процента капитала, так что компании придется найти стороннее финансирование. На этом фоне ее акции рухнули на 14 процентов.
Также в списки для ограничительных мер будут включены China Construction Technology Co Ltd, China International Engineering Consulting Corp и Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Последняя является крупнейшим китайским производителем микросхем и ключевой компанией для КНР в вопросе развития собственной микроэлектроники.
До этого SMIC уже попадала под прицел американских санкций. Поставщиков полупроводников обязали получать лицензию на продажу за рубеж, причем в условие вошло требование доказывать, что оборудование не будет использоваться в военных целях. Компания утверждает, что никак не связана с военными или спецслужбами, но обосновать это ей будет сложно.
Кроме того, SMIC рассматривалась в качестве замены тайваньской TSMC как поставщик микрочипов для смартфонов Huawei. Но эта компания сама попала под санкции за связь с китайскими военными и спецслужбами.
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин выразила надежду, что США удержатся от введения новых торговых барьеров, которые ударят по китайским компаниям.