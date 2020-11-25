Торговую войну назвали благом

Бывший переговорщик Белого дома по вопросам торговли Клит Виллемс назвал начатую нынешним президентом США Дональдом Трампом торговую войну против Китая и некоторых других стран благом для избранного главы государства Джо Байдена. Слова дипломата приводит CNBC.

Виллемс называет введенные в рамках торговой войны повышенные пошлины на импортируемые товары необходимыми «рычагами давления» на Китай и другие страны. Их можно использовать для достижения желаемого результата на международной арене.

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«Вы можете любить пошлины или ненавидеть, но они подняли важные вопросы о многосторонней системе отношений в области торговли, и я надеюсь, что новая администрация Байдена воспользуется этим рычагом для достижения нужных результатов», — отметил Виллемс.

При этом, по его словам, Вашингтону необходимо плотнее сотрудничать с другими странами: «Я надеюсь, они [администрация Байдена] будут придавать переговорам гораздо большее значение».

Торговая война началась в конце 2017 года после введения повышенных пошлин на ряд китайских, южнокорейских и мексиканских товаров. Позднее ограничения распространились на товары из других стран, главным образом на членов Евросоюза. Трамп неоднократно называл их политику протекционистской и несправедливой по отношению к США, а также обвинял Пекин в краже интеллектуальной собственности. В то же время многие экономисты призывали снять ограничения, поскольку они тормозят глобальный рост, особенно в условиях пандемии коронавируса.