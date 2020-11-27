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Байдена назвали опасностью для Китая

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Британский экономист, профессор Университета Манчестера Джим О’Нил назвал избранного президента США Джо Байдена большей опасностью для Китая, нежели действующий глава государства Дональд Трамп. Его слова приводит CNBC.

«У меня сложилось впечатление, что китайцев больше беспокоит администрация Байдена, чем администрация Трампа», — отметил О’Нил.

По его словам, будущий президент намерен принуждать Пекин к большей отчетности и прозрачности в вопросах торговли, нежели это происходило последние четыре года, на протяжении которых Вашингтон часто развязывал конфликты и торговые войны, а Трамп пытался оказывать давление на Китай через публикации в Twitter.

Байден и его администрация смогут подключать к разрешению противоречий международные институты, такие как Всемирная торговая организация (ВТО), G20 и Всемирный банк, что потребует от Китая более скрупулезного выполнения своих обязательств.

Кроме того, Байден сможет оказывать давление на Пекин по вопросам снижения вредных выбросов в атмосферу. За время президентства Трампа, не считающего экологические проблемы достаточно важными, напряжение между двумя странами по этому поводу снизилось.

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