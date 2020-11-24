США приготовились нанести новый удар по Китаю

США приготовились ввести новые санкции в отношении Китая. Такую возможность рассматривает администрация действующего президента страны Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

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Новый удар по экономике КНР может быть нанесен через создание неформального альянса западных стран. Он будет направлен на совместное противостояние экономическому давлению со стороны Пекина. «Китай пытается заставить страны подчиняться с помощью вопиющего экономического давления. Западу необходимо создать систему, чтобы компенсировать издержки», — сказал изданию неназванный высокопоставленный чиновник.

Согласно плану, если КНР запрещает импорт из какой-то страны, то другие покупают ее товары или компенсируют потери. США также предлагает ввести повышенные пошлины на китайские товары. Кроме того, администрация Трампа хочет расширить список запрещенной к импорту продукции из региона Синьцзян и ввести санкции против китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp.

Торговая война между США и КНР началась в конце 2017 года с введения пошлин на некоторые китайские товары. В январе этого года страны заключили первую фазу сделки. Она предусматривала увеличенные закупки Китаем американских товаров, в основном сельскохозяйственных. Однако план был сорван из-за снижения глобального спроса на фоне кризиса. США также обвинили Китай в распространении коронавируса.

Эксперты отмечают, что Трамп не смог добиться своей главной цели в торговой войне с Китаем — роста промышленного производства. Американские импортеры просто перешли на более дешевые товары из Вьетнама, Мексики и других стран.