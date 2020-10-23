Евросоюз нашел повод для торговой войны с Россией

Правительство России значительно искажает рыночные механизмы в национальной экономике, это повод для введения Евросоюзом антидемпинговых пошлин на отдельные российские товары. К такому выводу пришли в Еврокомиссии, соответствующий доклад опубликован 23 октября, передает ТАСС.

Первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис подчеркнул, что доклад стал результатом тщательных исследований и сбора фактов о процессах, которые имеют отношение к антидемпинговым расследованиям.

Эксперты нашли проблемы в вопросах оплаты труда и стоимости энергии. Таким образом применение пошлин может носить максимально широкий характер и принять вид торговой войны.

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В июле этого года Россия выиграла пятилетний спор во Всемирной торговой организации (ВТО) у Евросоюза. Москва смогла доказать, что использование в производстве более дешевой энергии не является поводом для введения антидемпинговых мер.

Тогда глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что решение позволит устранить историческую дискриминацию российских производителей на европейском рынке. Однако в августе ЕС подал апелляцию, тем самым фактически обнулив победу России. Дело в том, что из-за позиции США работа апелляционного органа ВТО заблокирована, то есть решение не вступит в силу сколь угодно долго.

В настоящее время пошлины сохраняются на поставки сварных труб и нитрата аммония. Для металлургов их размер в разное время составлял от 30 до 140 процентов, а для производителей аммиачной селитры — 32,7 доллара за тонну. Каких товаров и в каком объеме могут коснуться новые меры, если их примут, неизвестно.