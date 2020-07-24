Россия выиграла спор у Европы во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу энергокорректировок. Третейская группа ВТО встала на сторону Москвы и заключила, что Евросоюзу нельзя вводить антидемпинговые пошлины на российские товары только потому, что в России при их производстве используется более дешевая энергия. Об этом пишет РИА Новости.

Глава российского Минэкономразвития Максим Решетников уже заявил, что решение ВТО устранит «историческую» дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований ЕС и улучшит доступ товаров из России на европейский рынок.

Спор из-за антидемпинговых пошлин Россия инициировала еще в 2015 году. Евросоюз на основании энергокорректировок ввел против России четыре антидемпинговые меры, которые коснулись российских удобрений (нитрата аммония и карбамидно-аммиачной смеси) и труб (сварных и бесшовных). При этом тогда же ЕС отменил аналогичные ограничения в отношении украинских труб. После решения ВТО Россия ждет отмены ограничений.