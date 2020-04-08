Украину обязали закупаться у России

Арбитр Всемирной торговой организации (ВТО) обязал Украину исполнить решение Органа по разрешению споров ВТО и закупать у России нитрат аммония до 15 сентября, говорится в сообщении Минэкономразвития, опубликованном на сайте ведомства.
«8 апреля 2020 года арбитр, назначенный гендиректором ВТО, установил, что Украина должна исполнить решение органа по разрешению споров ВТО (ОРС) по спору в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония (DS493) до 15 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.
Спор между Россией и Украиной в рамках ВТО касался решения украинских властей от 2014 года, когда Киев резко поднял пошлины на российский нитрат аммония — с 11,91 до 36,06 процента. Россия в ответ подала иск в ВТО.
После вынесения решения ОРС Украина запросила 27 месяцев на его исполнение, обосновывая это необходимостью внести изменения в законодательство. Арбитр ВТО отклонил этот запрос и обязал Украину закупать российское сырье до сентября.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения