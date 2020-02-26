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Украина ударит по российской стали

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Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины введет пошлину в размере 50,09 процента на импорт ряда товаров из российской стали. Решение ударить по поставкам нескольких предприятий принято из-за подозрений в демпинге, сообщает «Экономическая правда».

Речь идет о стальной проволоке крученой, тросах, канатах без покрытия или с оцинкованным покрытием с наибольшим размером поперечного перереза более 3 миллиметров (кроме продукции из коррозионностойкой стали).

Решение вступит в силу через 30 дней. Антидемпинговое расследование началось в апреле прошлого года по жалобе ЧАО «Производственое объединение "Стиальканат-Силур"». Его доля в производстве указанных выше товаров на Украине превышает 50 процентов.

За 2016-2018 годы производственные мощности украинской компании сократились на 10,9 процента, уровень занятости снизился на 47,7 процента, а объем указанного товара на внутреннем рынке стал ниже на 1,9 процента. В свою очередь Минэкономики республики отмечало, что в 2018 году поставки российских тросов и канатов на Украину выросли на 29 процентов, так что доля импорта из России этих товаров поднялась на 58 процентов.

Причиной такой динамики, посчитали в МКМТ, стал демпинг российских предприятий «Северсталь-метиз», Белорецкий металлургический комбинат и Магнитогорский метизно-калибровочный завод.

Ранее в феврале Украина сообщила о победе над Россией в торговом споре, начатом еще в 2015 году. Всемирная торговая организация (ВТО) решила, что Москва необоснованно ограничивала поставки украинских вагонов и других комплектующих.

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