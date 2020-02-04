Украина победила Россию в торговом споре

Украина выиграла у России апелляцию во Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о запрете экспорта вагонов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замминистра экономики Тарас Качка. «Это большая сатисфакция для нас», — заключил он.

В то же время источник РИА Новости уточнил, что ВТО частично пересмотрела вердикт панели арбитров и по двум пунктам согласился с Украиной, отклонив доводы России.

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Украина подала иск к России в октябре 2015 года. Тогда позиция Киева состояла в том, что Москва с 2013 года якобы необоснованно ограничивала поставки вагонов и других комплектующих. В 2018-м третейская группа согласилась с мнением Москвы: ВТО тогда обосновала, что снижение импорта объясняется не введением ограничений со стороны России, а другими причинами. Летом 2018-го Украина оспорила это решение.

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