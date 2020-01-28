Украина заказала российский металл для американских ракет

Украинское госпредприятие «Южный машиностроительный завод имени Макарова» («Южмаш») заказало российский металл на сумму 110 миллионов рублей. Закупки проходят с 2017 года, ранее указывалось, что продукция компании «Альфа-Металл» используется для производства американской ракеты-носителя Antares, пишет издание «Нашi грошi».

В этом году российская компания поставит на Украину 88,7 тонны алюминиевого проката. Всего «Южмаш» и «Альфа-Металл» заключили уже четыре контракта на общую сумму 435 миллионов рублей. В нынешнем отчете о заключении договора покупатель скрыл стоимость и цену за килограмм, а также цель закупки.

«Южмаш» управляется Государственным космическим агентством Украины. Предприятие выпускает основную конструкцию первой ступени ракеты, главным разработчиком которой является американская Northrop Grumman Innovation System (бывшая Orbital Sciences Corporation).

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Antares используется для запуска на низкую опорную орбиту, в том числе для вывода в космос грузового космического корабля Cygnus, доставляющего грузы на Международную космическую станцию (МКС). Первый запуск Antares состоялся 21 апреля 2013 года.

Контракт с украинскими разработчиками заключили из-за того, что у Orbital не хватало опыта для работы с жидкостными ступенями и криогенными компонентами. «Южмаш» поставляет емкости для топлива, баки высокого давления, клапаны, датчики, системы подачи топлива и питания, трубы, провода и остальное связанное с этими целями оборудование.

Двигатели РД-181 для первой ступени Antares поставляет российское «НПО Энергомаш». Контракт был подписан в декабре 2014 года, причем двигатели разработали специально для американского носителя.

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