Российский РД-181 американского Antares поднимет больше

Российский двигатель РД-181 поменяет режим своей работы на американской средней ракете Antares, в результате чего грузоподъемность носителя вырастет на одну тонну, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Раньше двигатель при полете ракеты сквозь зону максимального скоростного напора уменьшал свою тягу до 55 процентов от номинальной. Теперь же после упрочнения конструкции ракеты тягу двигателя не надо будет уменьшать, что позволит увеличить ее грузоподъемность на тонну», — сказал собеседник агентства.

По его данным, старт Antares с измененным режимом работы РД-181 состоится в октябре, когда ракета запустит к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль Cygnus.

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В настоящее время грузоподъемность Antares на низкую околоземную орбиту при запуске со Среднеатлантического регионального космопорта (Вирджиния, США) оценивается в восемь тонн.

Контракт на поставку двигателей РД-181 для первой ступени ракеты Antares производства американской компании Orbital ATK (куплена Northrop Corporation) был подписан в декабре 2014 года. В Федеральной космической программе на 2016-2025 годы «Роскосмос» запланировал продажу 60 единиц РД-181.

РД-181 представляет собой экспортную версию однокамерного жидкостного ракетного двигателя РД-193 (планируется устанавливать на первую ступень легкой ракеты «Союз-2.1в»). Последний создан на основе РД-191 (устанавливается на ракеты семейства «Ангара»), который, в свою очередь, является урезанной версией четырехкамерного РД-170 (применялся в советских носителях «Энергия» и «Зенит»).

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