Наука и техника
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Православная церковь Украины снова раскололась
Губернатор Миссури подписал запрет на аборты
Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников
У созданной российскими чиновниками ОПГ нашли имущество на 20 миллиардов рублей
Литва попросила МАГАТЭ запретить российско-белорусскую АЭС
В Windows найдены новые уязвимости
Первый российский круизный лайнер спустили на воду
Месси нашел виновных в разгромном поражении от «Ливерпуля»
Климкин рассказал о предложении Лаврова выпить водки
Новости партнеров

Российский РД-181 американского Antares поднимет больше

Перейти в «Мою Ленту»

Российский двигатель РД-181 поменяет режим своей работы на американской средней ракете Antares, в результате чего грузоподъемность носителя вырастет на одну тонну, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Раньше двигатель при полете ракеты сквозь зону максимального скоростного напора уменьшал свою тягу до 55 процентов от номинальной. Теперь же после упрочнения конструкции ракеты тягу двигателя не надо будет уменьшать, что позволит увеличить ее грузоподъемность на тонну», — сказал собеседник агентства.

По его данным, старт Antares с измененным режимом работы РД-181 состоится в октябре, когда ракета запустит к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль Cygnus.

В настоящее время грузоподъемность Antares на низкую околоземную орбиту при запуске со Среднеатлантического регионального космопорта (Вирджиния, США) оценивается в восемь тонн.

Контракт на поставку двигателей РД-181 для первой ступени ракеты Antares производства американской компании Orbital ATK (куплена Northrop Corporation) был подписан в декабре 2014 года. В Федеральной космической программе на 2016-2025 годы «Роскосмос» запланировал продажу 60 единиц РД-181.

РД-181 представляет собой экспортную версию однокамерного жидкостного ракетного двигателя РД-193 (планируется устанавливать на первую ступень легкой ракеты «Союз-2.1в»). Последний создан на основе РД-191 (устанавливается на ракеты семейства «Ангара»), который, в свою очередь, является урезанной версией четырехкамерного РД-170 (применялся в советских носителях «Энергия» и «Зенит»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США объяснили лунный провал СССР
Раскрыта выручка SpaceX за 2018 год
«Ангара-1.2» оказалась в полтора раза дороже «Союз-2.1б»
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:04Сегодня
Плутон

Размер — не главное

Почему Плутон больше никогда не станет планетой
12:5919 мая

SpaceX вновь подала в суд на правительство США

19:50Сегодня

В России задумали электромагнитные ракеты

18:26Сегодня

МиГ-31 за линией Армстронга попал на видео

Наука и техникаПартнерский материал

Дело не в трубе

Этому оружию тысячи лет. Но оно по-прежнему остается современным
21:0312 мая

Объяснено попадание С-300 в США

17:22Сегодня

Студенты из США запустили ракету в космос

16:13Сегодня

Признано наступление новой эпохи в истории Земли

Наука и техника00:0219 мая

Адское пекло

Неизвестные детали падения атомной бомбы на Хиросиму
14:4311 мая

Оценено разрушительное влияние человека на природу за последние 50 лет

13:46Сегодня

Объяснено появление загадочного шума по всей Земле

12:40Сегодня

Названа новая болезнь Леонардо да Винчи

Россия
«Дрожь по телу и слезы»
БДСМ-шоу, лезгинка и линейка на снегу. Последний звонок глазами выпускников
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«Для многих сексуальное принуждение — это норма»
Что на самом деле россияне думают о правах женщин, равенстве и семейном насилии
Российский депутат объяснил три десятка квартир и самолеты
Завуч российской школы узнала об избиении ученика и попросила детей молчать
Растопившие толстый лед Иртыша зловонные стоки признали ливневыми водами
Названа безопасная для россиян норма сладкого в день
Все материалы
Мир
Тереза МэйТереза Мэй объявила об отставке
Она собиралась вывести Британию из ЕС, а в итоге ушла сама
Губернатор Миссури подписал запрет на аборты
Трамп уточнил число направляемых на Ближний Восток солдат
Взрыв произошел в центре французского Лиона
Трамп решил отправить на Ближний Восток еще три тысячи солдат
Раскрыто будущее Brexit после ухода Мэй
В Мексике имущество коррупционеров стали раздавать беднякам
Все материалы
Бывший СССР
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
На Порошенко завели третье уголовное дело
Климкин рассказал о предложении Лаврова выпить водки
Зеленский призвал США усилить санкции против России
Новый президент Украины продолжит курс Порошенко на сближение с Западом
Православная церковь Украины снова раскололась
Подозреваемая в работе на КГБ президент Литвы получит пожизненную охрану
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
Президент Украины назначает на руководящие посты своих партнеров и людей Коломойского
Все материалы
Экономика
«Тарифы могут быть выше в четыре раза»
Россияне уверены, что переплачивают за ЖКХ. В реальности все наоборот
Первые дольщики Urban Group приняли свои квартиры
Кипр пострадал от утечки российских денег
Инвестпроекты Кемеровской области получат более 460 миллионов рублей
США решили наказывать страны со слабой валютой
Российским инженерам пообещали работу уровня Google
Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона
Все материалы
Силовые структуры
«Пришли за правосудием, а попали в порнофильм»
Российские судьи должны внушать уважение. Но иногда их внешний вид вызывает шок
Александра ПетроваЗамужем за мафией
Истории женщин, связавших судьбу с российскими киллерами и ворами в законе
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Экстремистов осудили за нападение на приемную ФСБ
Осужденного по делу Шакро Молодого генерала СК досрочно освободили
Россиянка из ревности заказала убийство подруги за четыре миллиона рублей
Обвиняемый в шпионаже американский пехотинец обиделся на следователя ФСБ
Все материалы
Наука и техника
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
По ту сторону войны
Вторая мировая глазами неизвестного американского солдата
Российский РД-181 американского Antares поднимет больше
В России задумали электромагнитные ракеты
МиГ-31 за линией Армстронга попал на видео
Студенты из США запустили ракету в космос
Все материалы
Спорт
Игрок сборной России Михаил ГригоренкоГудбай, Америка
Россияне обыграли США на чемпионате мира. Впереди полуфинал
Месси нашел виновных в разгромном поражении от «Ливерпуля»
Олимпийский чемпион напомнил о тревожных моментах в игре российских хоккеистов
Тренер сборной России по хоккею отреагировал на насмешки американских СМИ
«Мы как мамонты: были и вымерли»
Россияне научились у американцев играть в бейсбол. Почему из этого ничего не вышло?
Российский боец нокаутировал американца за 10 секунд ударом коленом в прыжке
Капитан «Реала» задумался об уходе из клуба
Все материалы
Культура
Скромное обоняние буржуазии
Долги, аферы и запах бедности: корейский триллер «Паразиты» в Каннах
Сдохни, хиппи, сдохни
Квентин Тарантино в стадии полураспада: «Однажды... в Голливуде» в Каннах
«Так обнажать свою жизнь перед камерой не собирался»
Педро Альмодовар о «Боли и славе», уязвимости и одиночестве
Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенесли
Пес из нового фильма Тарантино получил приз Каннского кинофестиваля
Двухкомнатную квартиру Жанны Фриске выставили на торги
Сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли удалили c YouTube
Все материалы
Интернет и СМИ
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Кривое зеркало
Российские юмористы шутят над жертвами насилия. Почему это опасно?
«Кто хочет стать миллионером?» решили закрыть в США
Звезда реалити-шоу рассказала о разрушительном влиянии проекта на ее душу
Данные пользователей популярного сервиса использовали для слежки за ними
Собчак вступилась за участников школьного БДСМ-флешмоба
Все материалы
Ценности
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
От Джины до Софии
Самые властные, сексуальные и знаменитые женщины Италии
Названа причина смерти модели на подиуме
Женщина испугалась слепоты и похудела на 48 килограммов
Названо лучшее время для покупки выпускного платья
Голая модель на улицах города вывела из себя евреев
Все материалы
Путешествия
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Здесь вам не Китай
Чай, дома-монстры и вонючий тофу: что искать российскому туристу в Гонконге
Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов
Первый российский круизный лайнер спустили на воду
Пассажир устроил дебош на борту российского самолета и умер
Пожилая пассажирка упала с трапа в российском аэропорту
Все материалы
Из жизни
Леннард Дэвис и Ланселот Тауоа«Это был постыдный секрет»
Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Охота на призрака
Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Раскрыта тайна контейнера с едой Кейт Миддлтон
Взломщик залез к мужчине в дом и прибрался
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Слоненка довели до изнеможения ради туристов
Все материалы
Ринг, бигфуты и дым
Лучшее автомобильное видео мая
Четвертым будешь?
Тест-драйв самого легкового Isuzu
Дорогие машины в личине дешёвых
Самый странный тюнинг на свете: стилизовать суперкар под бюджетную повозку
Самые быстрые BMW в Сочи
Мы поездили на самых быстрых «эмках» BMW в версии Competition по трассе Формулы-1
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа
Российский спорткар Marussia возродят в виде электрокара
В Мексике суперкары преступников продадут для помощи бедным
Все материалы
Дом
Восточная сказка
Зачем россияне скупают виллы и пентхаусы в «городе миллионеров»
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Российский депутат задекларировал три десятка квартир и десять самолетов
Десятиметровый дом предложили в аренду в Москве
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Найдена самая дешевая новостройка России
Все материалы