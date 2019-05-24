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В США объяснили лунный провал СССР

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Советская программа лунных пилотируемых полетов провалилась в результате сочетания нескольких факторов, из которых, однако, можно выделить несколько ведущих, пишет американский журнал Air & Space.

Первой причиной называется фактическое трехгодичное отставание СССР от США в разработке проекта полета полета к спутнику Земли. Издание напоминает, что Вашингтон анонсировал свою лунную программу в мае 1961 года, тогда как Москва приступила к реальной практической реализации аналогичного проекта лишь в августе 1964 года, что, в свою очередь, было спровоцировано первым орбитальным полет макета американского корабля Apollo, состоявшимся в мае того же года.

Второй причиной советского провала в Air & Space считают «хаотичную систему управления» космической отраслью в СССР, в частности, существование разобщенных между собой конструкторских бюро, бюрократию и вражду между конструкторами Сергеем Королевым и Валентином Глушко, которого поддерживал другой советский конструктор Владимир Челомей. Журнал пишет, что изначально проекты облета Луны и высадки на нее не были связаны между собой, «хотя логически они могли быть объединены в одну программу».

Третьей причиной того, что ни один космонавт так и не улетел к Луне, называется отсутствие достаточного финансирования и поддержки со стороны военной верхушки страны, в результате чего денежные средства уходили на разработку оружия, тогда как могли бы пойти на полноценную реализацию лунной программы, в частности, создание испытательного стенда для первой ступени сверхтяжелой ракеты Н-1.

В феврале 2018 года сообщалось, что глава американской компании SpaceX Илон Маск объяснил отказы Н-1 сбоями авионики.

В августе 2016 года в США основной причиной провала лунной программы СССР называли то, что основные подрядные работы по ней проходили в организациях, находящихся в ведении Челомея, который состоял в напряженных отношениях с Королевым.

Американские астронавты стали первыми и единственными людьми, достигшими Луны. Первая высадка человека на спутник Земли была совершена в июле 1969 года. Всего США шесть раз совершали пилотируемый полет на Луну.

В период с 1969 по 1972 год было проведено четыре пуска создаваемой в рамках советской лунной Н-1, рассчитанной на выведение на низкую околоземную орбиту до 90 тонн полезной нагрузки, и все они оказались неудачными. Проблемы возникали из-за неотлаженной одновременной работы 30 двигателей НК-15, устанавливаемых на первую ступень носителя.

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