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Раскрыта выручка SpaceX за 2018 год

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Американская компания SpaceX в 2018 году заработала около двух миллиардов долларов на запусках собственных тяжелых ракет Falcon 9, что превышает аналогичный показатель ее конкурентов из США и других стран, сообщает CNBC со ссылкой на материалы инвестиционного банка Jefferies Group.

Следом за SpaceX идут также две американские компании: ULA (United Launch Alliance) c примерно 1,75 миллиарда долларов и Northrop Grumman c 1,2 миллиарда.

Отмечается, что стоимость выведения полезных грузов тяжелыми ракетами на мировом рынке в 2018 году колебалась от 62 до 350 миллионов долларов, а общая выручка восьми ведущих компаний, оказывающих пусковые услуги (не считая китайских), составила восемь миллиардов долларов.

В настоящее время в распоряжении SpaceX имеются тяжелая (Falcon 9) и сверхтяжелая (Falcon Heavy) ракеты, а также грузовой корабль Dragon. Кроме того, компания работает над пилотируемым кораблем Crew Dragon, первый (беспилотный) полет которого к Международной космической станции (МКС) состоялся в марте.

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