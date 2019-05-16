Секреты российских спутников утекли в сеть

В открытый доступ попали материалы презентации российского разработчика спутниковых батарей «Сатурн» (входит в «Роскосмос»), содержащие засекреченные сведения о космических аппаратах, в частности названия, сроки запусков и количество спутников, а также шифры опытно-конструкторских работ. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает РИА Новости.

«Она незаконно выложена. Это было определенное сообщение на конференции, которое не должно было выйти [в публичное пространство]», — сказал агентству главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам «Сатурна» Сергей Лихоносов.

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Собеседник заверил, что на предприятии «будут предпринимать соответствующие действия [к тому], кто это выложил».

Как отмечает агентство, упущенные «Сатурном» секретные материалы, озвученные в феврале в Краснодаре, опубликованы на одном из сайтов в доменной зоне .ru.

Ранее в мае стало известно об отъезде за границу бывшего гендиректора научно-исследовательского института космического приборостроения (входит в «Роскосмос») Юрия Яскина. Предполагается, что его отъезд может доставить госкорпорации проблем не только по вопросам финансовых злоупотреблений, но и в рамках защиты государственной тайны.

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