Беглый топ-менеджер филиала «Роскосмоса» оказался хранителем гостайн

Отъезд за границу бывшего гендиректора Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП, филиал Объединенной ракетно-космической корпорации, входит в «Роскосмос») Юрия Яскина может доставить госкорпорации проблем не только по вопросам финансовых злоупотреблений, но и в рамках защиты государственной тайны, пишет «Московский комсомолец» в среду, 15 мая.

Как предполагает издание, Яскин мог быть ознакомлен с многочисленными отечественными разработками в области электронных систем навигационных спутников, в том числе перспективных.

Так, НИИ КП задействован в процессе производства спутников и основной части их бортового оборудования для системы ГЛОНАСС. Компания, которая занимается этим напрямую — «Информационные спутниковые системы» — расположена в Железногорске Красноярского края, указано в материале.

Известно, что специалисты исследовательского института задействованы в нескольких крупных космических проектах, в их числе Международная космическая станция, «Спектр» и «Союз — Куру». Также они занимаются сопровождением запусков с участием разгонных блоков «Фрегат» и «Бриз-М», которые выводят на орбиту гражданские и военные аппараты.

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Сотрудники НИИ КП могут быть в полной мере ознакомлены с политикой российской ракетно-космической отрасли в рамках импортозамещения в области электронной компонентной базы спутников, полагают авторы статьи. Ранее подобные установки поставлялись из США и служили без поломок в течение 15-20 лет, в то время как отечественные аналоги выходили из строя гораздо раньше.

«Наверняка, там есть информация, в распространении которой "Роскосмос" не очень заинтересован», — отмечают журналисты.

Кроме того, пишет газета, филиал «Роскосмоса» отвечает за тестирование всей спутниковой аппаратуры в рамках защиты от космической радиации. Речь может идти как о старых аппаратах, например, «Глонасс-М», так и о новых, типа «Глонасс-К». Среди других направлений его работы — разработка программно-математической модели бортовых устройств спутников «Глонасс» различных модификаций.

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15 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности сообщил о том, что Яскин под предлогом командировки уехал в Европу и не вернулся, прислав оттуда заявление об увольнении по собственному желанию. ФСБ России выяснит обстоятельства и мотивы действий бывшего гендиректора, который, предположительно, решил остаться в Греции.

Как уточнило позднее РИА Новости, в «Роскомосе» информацию об увольнении топ-менеджера подтвердили. Новым руководителем организации назначен Алексей Шашков.

НИИ КП был образован в феврале 1985 года как приборное предприятие широкого профиля и стал одним из ключевых предприятий отрасли. Институт считается ведущим предприятием «Роскосмоса» в области контроля и обеспечения стойкости электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов.

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