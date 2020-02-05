Власти США решили шантажировать мир возможным выходом из одного из соглашений Всемирной торговой организации (ВТО), пишет Bloomberg. Оно касается правил правительственных закупок.

Соглашение, которым недовольны в Вашингтоне, обязывает страны-участницы открывать собственный рынок госзакупок для иностранных компаний и делать его более конкурентным. Администрация президента США Дональда Трампа считает, что это противоречит национальным интересам.

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Отмечается, что общий объем закупок, который регулирует спорное соглашение, составляет 1,7 триллиона долларов. Выход США из него может привести к неопределенности на американском рынке госзакупок (его объем оценивается в 837 миллиардов) и отпугнуть иностранные компании.

В августе 2019 года Трамп уже говорил, что США могут выйти из ВТО, если это потребуется. Однако с тех пор конкретных шагов для этого предпринято не было.

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