Трамп не смог добиться главной цели в торговой войне с Китаем

Президент США Дональд Трамп не смог добиться своей главной цели в торговой войне с Китаем — роста промышленного производства, об этом пишет The Wall Street Journal.

Пошлины помогли сократить дефицит баланса торговли США с Китаем в 2019 году, но отрицательное сальдо американского внешнеторгового баланса в том году достигло рекордных 84 миллиардов долларов. Американские импортеры перешли на более дешевые товары из Вьетнама, Мексики и других стран.

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Дефицит баланса торговли с Китаем уже вернулся к уровню, на котором он был в начале президентства Трампа. Промышленное производство в США достигло пика в декабре 2018 года, после чего повышение прекратилось. Тем не менее советники Трампа говорят, что пошлины смогли заставить Китай покупать больше американских товаров, что поможет восстановить производственную базу США.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, ранее заявили, что Китай побеждает в торговой войне. ВВП страны увеличился на 3,2 процента во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экономика США сократилась на 32,9 процента в годовом выражении. Аналитики также отмечают, что процесс выхода китайских технологических компаний на первые места в мире — вопрос времени. Попытки Белого дома помешать этому пока не приносят результатов.

Торговая война между США и Китаем началась в конце 2017 года с введения пошлин на некоторые китайские товары. В январе этого года страны заключили первую фазу сделки. Она предусматривала увеличенные закупки Китаем американских товаров, в основном сельскохозяйственных. Однако ее полноценное исполнение и подготовка второй фазы были сорваны из-за резкого снижения глобального спроса на фоне кризиса. США также обвинили Китай в распространении коронавируса.