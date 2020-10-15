Оценен ущерб для России от торговых войн США и Китая

Торговая война США и Китая несет для России новую экономическую угрозу, поскольку усиливается давление на глобальный сырьевой рынок из-за замедления роста китайской экономики. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Российского совета по международным делам (РСМД).

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Противостояние двух крупнейших экономик мира чревато не только сокращением бюджетных поступлений, но и усилением волатильности валютного курса рубля. Падение мировых цен на сырье может нанести серьезный ущерб и ударить по окупаемости таких проектов, как газопровод «Сила Сибири», отмечается в докладе.

По оценкам экспертов, торговая война США и Китая также может привести к оттоку капиталов. С начала года рубль стал наименее устойчивой валютой среди развивающихся рынков после турецкой лиры, упав на 15 процентов по сравнению с долларом.

Торговая война между США и Китаем началась в конце 2017 года с введения пошлин на некоторые китайские товары. В январе этого года страны заключили первую фазу сделки. Она предусматривала увеличенные закупки Китаем американских товаров, в основном сельскохозяйственных. Однако ее полноценное исполнение и подготовка второй фазы были сорваны из-за резкого снижения глобального спроса на фоне кризиса. США также обвинили Китай в распространении коронавируса.